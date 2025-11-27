Bad Genius | tra i banchi di scuola un remake ricco di personalità – Recensione

Prima di parlare di Bad Genius nella sua versione americana del 2024, premettiamo di trovarci davanti al remake dell’omonimo thriller thailandese del 2017 diretto da Nattawut Poonpiriya, diventato un fenomeno culturale non soltanto in patria – dove stabilì nuovi record al botteghino – ma nell’intera regione dell’Asia-Pacifico, tanto da ispirare anche un adattamento bollywoodiano intitolato Farrey nel 2023. Poi è stato il turno del rifacimento a stelle e strisce, qui oggetto di recensione giacché da poco disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video. Un rifacimento affidato all’esordiente J.C. Lee, produttore televisivo reduce da serie di successo come The Morning Show e How to Get Away with Murder al suo debutto assoluto dietro la macchina da presa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Bad Genius: tra i banchi di scuola un remake ricco di personalità – Recensione

