Babygang ancora a processo | è accusato di porto d’arma abusivo
Il trapper Baby Gang è stato rinviato a giudizio con rito immediato per porto abusivo d'arma. La decisione è stata presa dalla giudice per le indagini preliminari di Milano, Fiammetta Modica, su richiesta della pm Maura Ripamonti.I nuovi guai giudiziariL'artista era finito nuovamente nei guai lo.
