Baby gang arrestate le due boss 16enni | mesi di rapine e violenze su ragazzine e disabili Una va in carcere in Toscana l' altra in comunità in Calabria

PADOVA - Al termine di una lunga indagine la polizia ha arrestato due ragazze minorenni ritenute le leader di una baby gang composta da quattro giovanissime che negli ultimi mesi si è resa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Baby gang, arrestate le due boss 16enni: mesi di rapine e violenze su ragazzine e disabili. Una va in carcere in Toscana, l'altra in comunità in Calabria

Altri contenuti sullo stesso argomento

Disarticolata dalla Polizia di Stato a Padova una “baby gang” composta da quattro ragazze minorenni, responsabili di aggressioni, minacce, rapine e furti nel centro cittadino e nella zona della Stazione ferroviaria. Il gruppo prendeva di mira soprattutto giovani - facebook.com Vai su Facebook

Maranza e baby gang a Milano non sono una serie TV, ma un problema reale. E non servono effetti speciali: purtroppo è tutto vero. La Lega risponde con la legge anti-maranza: più controlli, rispetto delle regole e tolleranza zero. Vai su X

Baby gang, arrestate le due boss 16enni: mesi di rapine e violenze su ragazzine e disabili. Una va in carcere in Toscana, l'altra in comunità in Calabria - Al termine di una lunga indagine la polizia ha arrestato due ragazze minorenni ritenute le leader di una baby gang composta da quattro giovanissime che negli ultimi mesi si è ... Lo riporta ilgazzettino.it

Disarticolata baby gang in città: arrestate due 16enni - Il 19 novembre gli investigatori della Squadra Mobile di Padova hanno eseguito due misure cautelari restrittive richieste dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Venezia emesse dal Gip nei c ... padovaoggi.it scrive

Arrestate due 16enni a Padova dopo una serie di terribili aggressioni senza movente - Due sedicenni sono state arrestate a Padova per aggressioni e furti: la baby gang colpiva coetanee e persone vulnerabili nel centro cittadino. virgilio.it scrive