Baby gang arrestate le due boss 16enni | mesi di rapine e violenze su ragazzine e disabili Una va in carcere in Toscana l' altra in comunità in Calabria

Ilgazzettino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PADOVA - Al termine di una lunga indagine la polizia ha arrestato due ragazze minorenni ritenute le leader di una baby gang composta da quattro giovanissime che negli ultimi mesi si è resa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Baby gang, arrestate le due boss 16enni: mesi di rapine e violenze su ragazzine e disabili. Una va in carcere in Toscana, l'altra in comunità in Calabria

