Babbo Lake | torna sul Lago di Garda la corsa dei Babbi Natale

La magia del Natale torna ad animare la sponda veronese del lago di Garda con la nuova edizione della Babbo Lake, la camminata solidale che domenica 14 dicembre 2025 unirà Garda, Lazise e Bardolino in un grande abbraccio festoso. L’evento, presentato il 27 novembre, conferma la formula che negli. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Babbo Lake: torna sul Lago di Garda la corsa dei Babbi Natale

