Azzano San Paolo clochard trovato senza vita

LA TRAGEDIA. Di origini polacche, con altre due persone aveva allestito capanne di fortuna con arbusti e coperte, non distante dal parcheggio esterno di Oriocenter. Disposta l’autopsia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Azzano San Paolo, clochard trovato senza vita

Contenuti che potrebbero interessarti

In questa giornata, mercoledì 26 novembre, unitevi per l'evento "Prospettive di Parkinson"! ? 17:30 UCICINEMAS di Oriocenter - via Toscana, 2 Azzano San Paolo La bellezza di scoprire nuove prospettive sulla vita e sulla sfida del Parkinson! Vi aspett - facebook.com Vai su Facebook

Azzano San Paolo, clochard trovato senza vita - Un clochard è stato trovato senza vita ad Azzano San Paolo, non distante dal parcheggio esterno di Oriocenter. Come scrive ecodibergamo.it

Azzano, clochard trovato morto vicino al sottopassaggio. Polacco, di 44 anni, viveva in una capanna - 30, dopo oltre il tunnel che collega la Cremasca con Oriocenter ... Si legge su msn.com

Azzano, clochard muore a due passi dall'aeroporto di Orio al Serio: viveva in una capanna vicina al centro commerciale - Insieme a un ucraino si era costruito un rifugio nel bosco La sua casa era là sopra tra gli alberi, a un fosso di distanza dal traffico e dai negozi de ... Segnala bergamo.corriere.it