Azione potrebbe andare da sola alle comunali di Milano del 2027

Milanotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

No alle primarie per scegliere il candidato sindaco di centrosinistra a Milano. Lo ha detto Carlo Calenda, segretario di Azione, giovedì a margine di un incontro con gli studenti in Statale, durante il quale è stato anche contestato dal collettivo Cambiare Rotta. No alle primarie: “Complicate e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

azione potrebbe andare da sola alle comunali di milano del 2027

© Milanotoday.it - Azione potrebbe andare da sola alle comunali di Milano del 2027

Argomenti simili trattati di recente

azione potrebbe andare solaMilano, Sala frena sul rimpasto: «C'è una sola casella da riempire». E potrebbe passare le deleghe della Sicurezza - Rebus dell'assessorato all'Urbanistica, passato a Scavuzzo dopo le dimissioni di Tancredi: la vicesindaca potrebbe mantenere la delega. Riporta milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Azione Potrebbe Andare Sola