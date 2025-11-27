Azione potrebbe andare da sola alle comunali di Milano del 2027
No alle primarie per scegliere il candidato sindaco di centrosinistra a Milano. Lo ha detto Carlo Calenda, segretario di Azione, giovedì a margine di un incontro con gli studenti in Statale, durante il quale è stato anche contestato dal collettivo Cambiare Rotta. No alle primarie: “Complicate e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
L'AGGRESSIONE DI CRISTIANO GLI È COSTATA CARA In un'azione che sembrava di poca importanza, Cristiano Ronaldo potrebbe compromettere il suo debutto nella prossima Coppa del Mondo. Senza immaginare che il VAR avrebbe rilevato la gomitata - facebook.com Vai su Facebook
Milano, Sala frena sul rimpasto: «C'è una sola casella da riempire». E potrebbe passare le deleghe della Sicurezza - Rebus dell'assessorato all'Urbanistica, passato a Scavuzzo dopo le dimissioni di Tancredi: la vicesindaca potrebbe mantenere la delega. Riporta milano.corriere.it