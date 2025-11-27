Azienda agricola premiata
Un riconoscimento speciale quello ottenuto dall’ Azienda Agricola Bianchessi di Quintano per il suo Tronchetto di pecora, alla settima edizione del Concorso Caseario Internazionale Stupore ed emozione, tenutosi presso il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni a Bergamo. Medaglia d’argento per il Tronchetto, presentato da Simona Tarenghi che insieme al marito Davide Bianchessi e ai loro tre figli gestisce, nella campagna cremasca, un allevamento di ovini e un piccolo caseificio dal 2017. Il concorso organizzato dall’ Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) di Bergamo ha vissuto un’anteprima con la selezione nelle sale del castello di Pagazzano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
