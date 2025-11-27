Avvocato morto dopo mesi di agonia | 8 familiari indagati

Trentotoday.it | 27 nov 2025

Sono otto gli indagati per maltrattamenti aggravati nell’ambito della morte dell’avvocato bolzanino Nikolaus Chizzali, avvenuta il 27 ottobre 2022. In base a quanto riporta LaPresse, sono tutti familiari della vittima, ai quali è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini e per i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

avvocato morto dopo mesi di agonia 8 familiari indagati

© Trentotoday.it - Avvocato morto dopo mesi di agonia: 8 familiari indagati

