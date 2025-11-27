Avvocata picchiata dopo le botte gli insulti sui social | finisce in carcere l’ex compagno di Solange Marchignoli
Milano, 27 novembre 2025 – E' finito in carcere per stalking Alireza Roodsari, l'uomo d'affari iraniano di 52 anni che era già ai domiciliari col braccialetto elettronico per maltrattamenti e lesioni ai danni dell'ex compagna, l'avvocata milanese Solange Marchignoli. La pm Alessia Menegazzo e la procuratrice aggiunta Letizia Mannella hanno chiesto l'aggravamento della misura perché Roodsari avrebbe violato le restrizioni legate al braccialetto elettronico. La denuncia dell’avvocata. L'avvocata aveva denunciato sui media le violenze subite: "Andavo in tv e diceva che non valevo niente. Mi ha morso il viso e rotto la mandibola, mi ripetevo che non potevo abbandonarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
