Avvocata milanese picchiata l' ex va in carcere per stalking
AGI - È finito in carcere per stalking Alireza Roodsari, l'uomo d'affari iraniano di 52 anni che era già ai domiciliari col braccialetto elettronico per maltrattamenti e lesioni ai danni dell'ex compagna, l'avvocata milanese Solange Marchignoli. La pm Alessia Menegazzo e la procuratrice aggiunta Letizia Mannella hanno chiesto l' aggravamento della misura perché Roodsari avrebbe violato le restrizioni legate al braccialetto elettronico. L'avvocata aveva denunciato sui media le violenze subite: "Andavo in tv e diceva che non valevo niente. Mi ha morso il viso e rotto la mandibola, mi ripetevo che non potevo abbandonarlo. 🔗 Leggi su Agi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La nota avvocata milanese torna sulla sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto il suo ricorso a epilogo di una causa condominiale: “Abbiamo legittimamente tutelato il diritto della minoranza contrario a un accordo ingiusto” - facebook.com Vai su Facebook
Milano, arrestato per stalking l'ex compagno dell'avvocata Marchignoli: non ha rispettato le restrizioni Vai su X
Avvocata picchiata, dopo le botte gli insulti sui social: finisce in carcere l’ex compagno di Solange Marchignoli - Milano, l’iraniano Alireza Roodsari, già ai domiciliari col braccialetto elettronico per maltrattamenti e lesioni, avrebbe continuato a denigrare la donna sui social. Si legge su msn.com
Avvocata picchiata, ex va in carcere ‘la sviliva sui social’ - Continui messaggi via social in cui "sviliva" ancora la vittima e più violazioni delle ... Lo riporta msn.com
Milano: avvocata picchiata, ex compagno va in carcere - Alireza Roodsari, l'imprenditore iraniano arrestato a settembre per maltrattamenti e lesioni aggravate nei ... Si legge su notizie.tiscali.it