Avvocata milanese picchiata l' ex va in carcere per stalking

AGI - È finito in carcere per stalking Alireza Roodsari, l'uomo d'affari iraniano di 52 anni che era già ai domiciliari col braccialetto elettronico per maltrattamenti e lesioni ai danni dell'ex compagna, l'avvocata milanese Solange Marchignoli. La pm Alessia Menegazzo e la procuratrice aggiunta Letizia Mannella hanno chiesto l' aggravamento della misura perché Roodsari avrebbe violato le restrizioni legate al braccialetto elettronico. L'avvocata aveva denunciato sui media le violenze subite: "Andavo in tv e diceva che non valevo niente. Mi ha morso il viso e rotto la mandibola, mi ripetevo che non potevo abbandonarlo. 🔗 Leggi su Agi.it

