Aveva gridato Palestina libera alla Scala il Tribunale annulla il licenziamento della maschera

Tgcom24.mediaset.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro condannato a risarcire la giovane universitaria. L'episodio risale al 4 maggio, poco prima dell'inizio di un concerto, alla presenza di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

