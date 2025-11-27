Aveva gridato Palestina libera alla Scala il Tribunale annulla il licenziamento della maschera
Il teatro condannato a risarcire la giovane universitaria. L'episodio risale al 4 maggio, poco prima dell'inizio di un concerto, alla presenza di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
MilanoPaviaTV - Canale78 Aveva gridato “Palestina libera” lo scorso 4 maggio mentre la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni faceva il suo ingresso alla Scala di Milano per il concerto prima della 58esima assemblea dell’Asian Development Bank. Un ges - facebook.com Vai su Facebook
Maschera licenziata per aver gridato “Palestina Libera”, condannato il Teatro alla Scala: dovrà risarcirla - Il Tribunale del Lavoro ha condannato il Teatro alla Scala di Milano al risarcimento di tutte le mensilità della maschera licenziata lo scorso 4 maggio ... Scrive fanpage.it
La Scala condannata per aver licenziato la maschera dopo l'urlo "Palestina libera" alla presenza di Meloni - Maschera licenziata per aver urlato "Palestina libera", La Scala condannata: quanti soldi spettano alla lavoratrice cacciata ... Secondo virgilio.it
Maschera licenziata per aver gridato “Palestina libera” davanti a Giorgia Meloni: condannata la Scala - Il Piermarini dovrà pagare le mensilità dal licenziamento alla scadenza naturale del contratto a termine e le spese di lite. Riporta msn.com