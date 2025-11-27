Avete visto il nuovo look di Alcaraz? Eccolo qui mentre pesca!

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il numero uno del tennis mondiale si rilassa in vacanza con gli amici, ma ai fan non è sfuggito il cambio look: Carlos Alcaraz è tornato moro e mostra a tutti le sue doti da pescatore (ig: carlos.alcarazz). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Avete visto il nuovo look di Alcaraz? Eccolo qui mentre... pesca!

