Aversa si apre voragine nel cortile della Siani | zona isolata Predisposti i lavori di ripristino
Una voragine si è aperta nel cortile della scuola primaria “Siani” di Aversa, in via Fermi. La buca, formatasi già da qualche giorno, ha destato preoccupazione tra personale e famiglie degli alunni. L’assessore ai lavori pubblici, Francesco Sagliocco, fa sapere che il cedimento sarebbe stato provocato da una perdita idrica. Gli interventi di ripristino sono . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
