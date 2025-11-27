Avellino Tato esplora fragilità e resilienza nel nuovo singolo Origami

Il giovane cantautore Tato, al secolo Luigi Spagnuolo, presenta Origami, una ballata piano e voce che mette in musica la fragilità umana e la capacità di resistere alle proprie insicurezze. Il brano affronta temi profondi come la tristezza, l’odio e la mancanza di condivisione nella quotidianità, suggerendo al tempo stesso che i piccoli gesti possano avere un effetto salvifico. Con Origami, Tato invita l’ascoltatore a riconsiderare i propri ricordi e a trasformare le esperienze dolorose in occasioni di crescita. “Il coraggio possa far sì che i raggi del sole filtrino negli spazi più bui, che il prisma restituisca sempre l’arcobaleno, che i fogli ricchi di incertezze diventino origami dalle mille bellezze”, commenta l’artista a proposito del brano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

