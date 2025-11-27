Avellino il Rotary Club dona uno stabilizzatore multisensoriale al Centro Australia
Il Rotary Club Avellino Ovest a sostegno del Centro Australia grazie alla donazione di uno stabilizzatore multisensoriale. L’ausilio posturale verrà consegnato dai rappresentati dell’associazione venerdì 28 novembre alle ore 12:30 presso la struttura dell’Asl di Avellino in Contrada Amoretta e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
