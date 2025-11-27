Avellino 19enne trovato morto in un appartamento | disposti accertamenti medico-legali

Ad Avellino, un giovane di 19 anni, di origini tunisine, è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento situato al secondo piano di un edificio all’angolo tra via Stanislao Esposito e via Tagliamento.La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria su disposizione del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

