Avatar | Fuoco e Cenere per gli analisti incasserà meno al box-office rispetto ai film precedenti

Per la saga fantascientifica di James Cameron pare arriverà una flessione negli incassi al box-office con il terzo capitolo che probabilmente guadagnerà meno dei due capitoli precedenti A tre anni di distanza dal capitolo precedente, con Avatar: Fuoco e Cenere la saga fantascientifica di James Cameron potrebbe debuttare nelle sale americane subendo un leggero calo al box-office, o almeno così prevedono gli analisti. Secondo gli esperti, il terzo film del franchise dovrebbe esordire in patria con un incasso al box-office compreso tra i 100 e i 130 milioni di dollari, in lieve flessione rispetto ad Avatar: La via dell'acqua, che nel 2022 aveva esordito con il risultato di 134. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avatar: Fuoco e Cenere, per gli analisti incasserà meno al box-office rispetto ai film precedenti

