Avanzano i lavori all' ex hotel Commodore nel 2026 l' apertura del Zoya Resort
Il sindaco Riccardo Mortandello, accompagnato dall'assessore alla Programmazione urbanistica Luca Fanton e dal capo dell'ufficio tecnico Andrea Rinaldo, ha potuto constatare l'avanzamento dei lavori, che procedono secondo la tabella di marcia prevista al cantiere dell'ex hotel Commodore che sta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
Taranto, stadio Iacovone: avanzano i lavori per i Giochi del Mediterraneo 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Nuova telecabina Pila-Couis, avanzano lavori realizzazione - Avanzano i lavori di realizzazione del primo tronco della nuova telecabina Pila- Come scrive ansa.it
Ex hotel Belvedere a Cavi di Lavagna, trovato l’accordo: ripartono i lavori - Lavagna – I lavori all’ex hotel Belvedere di Cavi di Lavagna riprenderanno secondo il progetto originale. Si legge su ilsecoloxix.it
Lavori all’ex bocciodromo e alle case popolari con gli avanzi di bilancio - Nell’ambito delle variazioni di bilancio recentemente approvate in consiglio comunale sono stati considerati avanzi di spesa relativiCon al consuntivo 2024. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it