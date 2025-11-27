Autunno significa tonalità più intense | la black French manicure interpreta la stagione con stile Ecco alcune proposte da copiare ora

Autunno significa tonalità più intense: la black French manicure interpreta la stagione con stile. Linee pulite e punte nere su base neutra creano un contrasto sofisticato. Ecco sette proposte da copiare ora. Ad esempio, un restyling moderno della French manicure passa attraverso un tie-dye black & white: l'uso di colori essenziali dona un'allure raffinata, arricchita da un twist dinamico che rende il risultato più fresco. Oppure una manicure nera può essere valorizzata con sticker a mezzaluna. In alternativa, per un risultato più deciso, il disegno può essere tracciato a mano con smalto oro e un pennello fine.

