Gli autovelox tornano ad essere al centro della discussione. E dal 30 novembre scatta il cosiddetto censimento nazionale che potrebbe ‘salvare’ gli automobilisti Gli autovelox fino ad oggi sono sempre stati una sorta di ‘minaccia’ per gli automobilisti, ma la situazione potrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane. Dal 30 novembre, infatti, entra in vigore il cosiddetto censimento nazionale. Ossia un controllo generale sugli strumenti per capire il loro funzionamento. Si tratta di una sorta di tutela per coloro che si mettono alla guida e rischiano di avere una multa per magari un malfunzionamento. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

autovelox scatta il censimento nazionale le regole e come evitare le sanzioni

© Cityrumors.it - Autovelox, scatta il censimento nazionale: le regole e come evitare le sanzioni

