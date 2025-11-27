Autovelox fuorilegge | da novembre multe a rischio annullamento

Il dibattito sulla gestione dei controlli stradali e sulla validità degli strumenti elettronici ha assunto un peso crescente negli ultimi mesi, soprattutto alla luce delle nuove norme introdotte a livello nazionale. Molti automobilisti, così come numerosi enti locali, stanno cercando di capire come cambieranno le procedure, quali aspetti saranno vincolanti e quali effetti avranno sul sistema delle sanzioni. In un clima di incertezza, si intrecciano esigenze di sicurezza, esigenze amministrative e un forte bisogno di trasparenza. Il nuovo quadro normativo punta a garantire standard più chiari, ma allo stesso tempo impone vincoli procedurali che rischiano di mettere in difficoltà numerosi enti territoriali.

