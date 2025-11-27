Autovelox cosa cambia dopo il 30 novembre | multe nulle se l?apparecchio non è registrato Il Mit pubblicherà l?elenco online

27 nov 2025

Dal 30 novembre cambia tutto per gli autovelox italiani: le multe saranno nulle se il dispositivo che ha rilevato l?infrazione non risulta inserito nel nuovo elenco ufficiale del Ministero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

