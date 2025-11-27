Autovelox cosa cambia dopo il 30 novembre | multe nulle se l?apparecchio non è registrato Il Mit pubblicherà l?elenco online

Dal 30 novembre cambia tutto per gli autovelox italiani: le multe saranno nulle se il dispositivo che ha rilevato l?infrazione non risulta inserito nel nuovo elenco ufficiale del Ministero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Autovelox, cosa cambia dopo il 30 novembre: multe nulle se l?apparecchio non è registrato. Il Mit pubblicherà l?elenco online

Leggi anche questi approfondimenti

Dimentica Tutor e autovelox, dal 2026 cambia tutto! Arrivano Navigard e SafeDrive, i nuovi occhi elettronici della strada, dotati di Telecamere, AI e radar pronti a vedere tutto Scorri il post e scopri cosa cambierà per chi è al volante. - facebook.com Vai su Facebook

Autovelox, cosa cambia dopo il 30 novembre: multe nulle se l’apparecchio non è registrato. Il Mit pubblicherà l’elenco online - Dal 30 novembre cambia tutto per gli autovelox italiani: le multe saranno nulle se il dispositivo che ha rilevato l’infrazione non risulta inserito nel nuovo elenco ufficiale del ... Secondo ilmessaggero.it

Autovelox, censimento al via: come funziona e cosa cambia per gli automobilisti. Multe nulle dal 30 novembre senza registrazione - Dal 30 settembre prende il via un’importante operazione voluta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini: il censimento nazionale degli autovelox. Scrive corriereadriatico.it

Autovelox Italia: al via censimento, gli apparecchi non registrati sono a rischio multe dal 30 novembre. Ecco cosa cambia - Una svolta attesa da tempo per fare chiarezza sulla giungla degli autovelox italiani è finalmente iniziata. Secondo quotidianodipuglia.it