Autostrada Palermo-Catania i lavori stradali tra i viadotti Cubo e Perriera finiranno il 20 dicembre
Lunedì scorso, sull’autostrada A19, lungo la carreggiata in direzione Catania, Anas ha avviato un importante e strategico cantiere compreso tra i viadotti Cubo e Perriera. Nel corso di questa prima settimana di lavori è stata ultimata la scarifica in corrispondenza dei tratti di approccio ai due. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
