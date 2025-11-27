Autostrada Catania-Ragusa M5S | Dall' Anas rassicurazioni sull' imminente ripresa lavori

Cataniatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Saranno ripresi con buona probabilità all’inizio del prossimo anno, i lavori sul lotto 3 della Ragusa-Catania, fermi da tempo e in netto ritardo sulla tabella di marcia, visto che solo il 3,13 per cento dei lavori è stato completato”. Lo affermano le deputate M5S all'Ars Lidia Adorno, Stefania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

