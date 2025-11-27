Automotive i sindacati metalmeccanici annunciano mobilitazione | Amiamo pure noi Torino
Dopo il lancio della Fiat 500 Hybrid da parte di Stellantis, avvenuto martedì 25 novembre alla Palazzina uffici di Mirafiori, oggi, 27 novembre, è il giorno della cosiddetta controparte, ovvero dei sindacati metalmeccanici torinesi che si sono riuniti all'auditorium Santo Volto, affianco il Parco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondisci con queste news
“Mirafiori deve tornare ad essere il cuore pulsante dell'automotive, italiano. Celebriamo l’arrivo della nuova FIAT 5oo Hybrid, prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, che tanto abbiamo chiesto e voluto”. Così i sindacati a proposito della presentazione de - facebook.com Vai su Facebook
Al via le mobilitazioni dei metalmeccanici torinesi - Oggi a Torino, presso l'auditorium Santo Volto, Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr della provincia hanno riunito oltre 500 dele ... Riporta ansa.it
Rinnovo contratto metalmeccanici: sindacati e Federmeccanica ancora distanti sull’aumento salariale - "Sogno forse l'oblio, di cercare di tornare alla normalità, ma vedremo quanto sarà possibile. Riporta ilfattoquotidiano.it
Contratto metalmeccanici, dopo 17 mesi la firma: aumento di 205,32 euro, pari al 9,64%. I sindacati: ”abbiamo salvato il CCNL”. Le imprese: “risponde ai bisogni e ... - Assistal sono finalmente arrivati alla firma per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, dopo ... Segnala ildiariodellavoro.it