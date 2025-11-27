Autobus Bologna novità per le linee nell’area San Donato-Aldo Moro-Serena

Bologna, 27 novembre 2025 – Il cantiere della Linea rossa si avvia alla conclusione in zona San Donato Vecchio, pertanto la viabilità è sottoposta a un generale riassetto. In questa nuova configurazione stradale, via Serena e via Caduti della via Fani, in particolare, sono tornate ad essere percorribili. Di conseguenza, a partire da lunedì 1 dicembre alcune linee bus del trasporto pubblico locale, finora temporaneamente deviate, vengono ripristinate in via definitiva con lievi modifiche di percorso e di tabella orari, a garanzia di una migliore scorrevolezza dei transiti. Sono interessate le linee 21, 35, 38, 61, 68, 189, N3 e la linea 28 in direzione piazza dei Martiri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

