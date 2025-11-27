Autobus bloccato da un container traffico in tilt Autolinee Toscane minaccia querele

Collesalvetti (Livorno), 27 novembre 2025 – Tolleranza zero contro la sosta selvaggia che interrompe il servizio pubblico. Autolinee Toscane ha annunciato di aver dato mandato al proprio ufficio legale per procedere, sia in sede civile che penale, contro il proprietario del veicolo che ieri mattina ha mandato in tilt il trasporto extraurbano a Collesalvetti. I fatti risalgono all'alba di mercoledì 26 novembre. Erano circa le 6 quando un autobus della linea extraurbana 380 – che copre la tratta Pontedera-Cenaia-Vicarello – è rimasto letteralmente intrappolato al Park Bologna. A sbarrare la strada al mezzo pesante, rendendo impossibile qualsiasi manovra, era un container posizionato in modo tale da ostruire il passaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autobus bloccato da un container, traffico in tilt. Autolinee Toscane minaccia querele

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Roma, all’incrocio tra Viale XXI Aprile e Via Nomentana, una donna ha bloccato il traffico dopo essersi tolta i vestiti, piazzando un trolley in mezzo alla carreggiata. ? Auto, scooter, un autobus e perfino un’ambulanza sono stati costretti a passare con fatica. - facebook.com Vai su Facebook

"Autobus bloccato a causa di "civilissimi" tifosi che percorrono la galleria in senso contrario dopo la partita." Vai su X

Autobus bloccato da un container, traffico in tilt. Autolinee Toscane minaccia querele - Autolinee Toscane ha annunciato di aver dato mandato al proprio ufficio legale per procedere, sia in sede civile che penale, contro il proprietario del veicolo che ieri mattina ha mandato in tilt il ... Lo riporta lanazione.it

Container blocca passaggio dell’autobus, AT agisce in sede legale e penale - autolinee toscane informa di aver dato mandato al proprio ufficio legale di agire sia in sede civile che in sede penale nei confronti del proprietario del container che, ieri mattina, ha bloccato ... Riporta livornopress.it

Roma, autobus bloccato e traffico nel caos: 'suora vigile' sblocca tutto e fa il miracolo - A Roma, una suora ha diretto il traffico bloccato vicino al Colosseo, diventando simbolo di iniziativa civile contro i disagi urbani. Secondo auto.everyeye.it