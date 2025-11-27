Autobus bloccato da un container traffico in tilt Autolinee Toscane minaccia querele

Collesalvetti (Livorno), 27 novembre 2025 – Tolleranza zero contro la sosta selvaggia che interrompe il servizio pubblico. Autolinee Toscane ha annunciato di aver dato mandato al proprio ufficio legale per procedere, sia in sede civile che penale, contro il proprietario del veicolo che ieri mattina ha mandato in tilt il trasporto extraurbano a Collesalvetti. I fatti risalgono all'alba di mercoledì 26 novembre. Erano circa le 6 quando un autobus della linea extraurbana 380 – che copre la tratta Pontedera-Cenaia-Vicarello – è rimasto letteralmente intrappolato al Park Bologna. A sbarrare la strada al mezzo pesante, rendendo impossibile qualsiasi manovra, era un container posizionato in modo tale da ostruire il passaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

