Auto vandalizzata ' per sport' il caso in piazza Scaramella | Non ho più parole per la nostra città
Auto vandalizzata ‘per sport’, per il solo gusto di creare un danno (e infiniti problemi) all'altro. E' successo nella notte tra il 24 e il 25 novembre, a Foggia, in piazza Scaramella. A finire nel mirino dei vandali, è stata una Volkswagen parcheggiata in strada: chi ha agito ha distrutto un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
