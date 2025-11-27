Auto Stella Li BYD | Con ATTO 2 DM-i batteremo chiunque
Dall’articolo LaPresse – “L’Europa è un mercato strategico particolarmente importante per noi. Siamo molto felici di aver portato qui, negli ultimi anni, modelli e tecnologie diversi, che si sono rivelati di gran successo. In particolare in Italia, dove abbiamo lanciato, a Milano, il nostro modello Dolphin Surf”. Così a LaPresse la vicepresidente esecutiva di BYD Stella . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
“Gestire è stato persino controproducente” ha risposto Andrea Stella, l’auto aveva saltellamenti inaspettati troppo presto anche con un ritmo di circa 2”sec più lento. Piastri aveva anche un sensore KO sotto la tavola Vai su X
QUEST'ANNO A NATALE LA STELLA METTILA IN GARAGE. NUOVA CLASSE C LIMOUSINE 220 AUTOMATIC E CLASSE B 180 EXECUTIVE. LE TROVI SOLO DA AUTO EXPO ! #mercedes #autoexpomazara - facebook.com Vai su Facebook
BYD ATTO 2 DM-i: il Super Hybrid che viaggia sulle note dei Cranberries - Sulle note di "Dreams", il nuovo spot BYD racconta la libertà della tecnologia Super Hybrid. Da affaritaliani.it
BYD lancia la nuova campagna di comunicazione dedicata a ATTO 2 DM-i - Byd lancia una nuova campagna di comunicazione dedicata a BYD Atto 2 Dm- Scrive msn.com
Pubblicità, Byd torna in tv con il nuovo spot di Byd Atto 2 DM-i - Byd torna in tv con una nuova campagna pubblicitaria dedicata al Super Hybrid Byd Atto 2 DM- Si legge su engage.it