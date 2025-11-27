Auto sfonda guard rail e si ribalta in una scarpata | spavento per quattro giovani

BRINDISI - L'auto ha sfondato il guard rail ed è andata a finire nella scarpata. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per quattro giovani coinvolti in un incidente avvenuto oggi pomeriggio (giovedì 27 niovembre) su Strada Lu Spada. Si tratta dell'arteria che collega via Cappuccini al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Auto sfonda guard rail e si ribalta in una scarpata: spavento per quattro giovani

Approfondisci con queste news

SCHIANTO SULLA SS18 A DIAMANTE, AUTO SFONDA LA VETRINA DI UN NEGOZIO E PROVOCA DUE FERITI LIEVI Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente che ha provocato gravi danni a un’attività commerciale e rallentamenti sulla principale arteri - facebook.com Vai su Facebook

Il video dell'auto che sfonda il parapetto e finisce nel Naviglio Pavese, una testimone: "Un botto incredibile" Vai su X

Auto sfonda guard rail e si ribalta in una scarpata: spavento per quattro giovani - L'incidente si è verificato oggi pomeriggio fra l'ospedale Perrino e il centro commerciale Ipercoop Le Colonne. Secondo brindisireport.it

Auto sfonda il guard rail e finisce nella scarpata: donna estratta dall’abitacolo - Soccorsa dai Vigili del fuoco e affidata al 118 I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 19:00 di ieri in contrada Salsaro Ete, nel comune di Loro Piceno, per un incidente stradale che ... Si legge su youtvrs.it

Auto con a bordo madre e figli sbanda e sfonda il guardrail e precipita in una scarpata (FOTO): in azione i soccorsi - Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 novembre, a Terlano in Alto Adige: un auto con a bordo una donna e i suoi due figli ha sbandato e ha sfondato il guard- ildolomiti.it scrive