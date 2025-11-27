Auto rimane senza freno a mano e investe il proprietario

Incidente a Ruta di Camogli verso mezzanotte, dove un'auto senza freno a mano si è mossa e ha investito il proprietario del mezzo che era appena sceso. Una gamba dell'uomo è rimasta incastrata in una ruota e, per liberare il malcapitato, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco oltre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Auto rimane senza freno a mano e investe il proprietario

