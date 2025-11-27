Auto contro furgone sulla Monselice Mare | un morto

Padovaoggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un dramma lungo le strade della provincia di Padova. Oggi 27 novembre alle 13,30 lungo la Monselice Mare all'altezza del comune di Monselice si sono scontrati un'auto e un furgone. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave. Sul luogo dello schianto sono arrivati i carabinieri del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

auto contro furgone sulla monselice mare un morto

© Padovaoggi.it - Auto contro furgone sulla Monselice Mare: un morto

News recenti che potrebbero piacerti

auto contro furgone monseliceIncidente sulla Monselice Mare, violento scontro tra un'auto e un furgone: un morto e un ferito grave - Oggi, 27 novembre, alle 13,30 lungo la Monselice Mare, all'altezza del comune di Monselice, si è ... Secondo ilgazzettino.it

Lucrezia Baccichet, attrice di 28 anni muore in un incidente: in auto contro furgone di braccianti mentre va in vacanza - Si chiamava Lucrezia Baccichet la donna di 28 anni deceduta in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata lungo la strada provinciale 115 che unisce Foggia a Troia, nel quale sono rimaste ... Lo riporta ilgazzettino.it

Modena, durante la Mille Miglia l'incidente tra un'auto storica e un furgone che invade il tracciato: un risarcimento da migliaia di euro - L'Alfa Maserati Prete del 1947, dal valore di 1,2 milioni di euro era rimasta coinvolta in uno scontro: il tribunale stabilisce di risarcire 350. Secondo corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Contro Furgone Monselice