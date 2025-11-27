Auto contro furgone sulla Monselice Mare | un morto

Ancora un dramma lungo le strade della provincia di Padova. Oggi 27 novembre alle 13,30 lungo la Monselice Mare all'altezza del comune di Monselice si sono scontrati un'auto e un furgone. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave. Sul luogo dello schianto sono arrivati i carabinieri del.

