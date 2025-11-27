Auto clonate in Italia circolavano in Spagna la Polizia stronca il traffico illegale

La Procura di Velletri e la Polizia di Stato hanno scoperto un'attività di riciclaggio di veicoli rubati tra Italia e Spagna. Si falsificavano targhe, numeri di telaio e dati delle centraline, poi si procedeva alla nazionalizzazione per "ripulire" le auto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auto clonate in Italia circolavano in Spagna, la Polizia stronca il traffico illegale

