Auto BYD lancia in Europa la ATTO 2 DM-i Super Hybrid

Lidentita.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’articolo LaPresse – BYD ha presentato la nuova ATTO 2 DM-i Super Hybrid a Barcellona, segnando un ulteriore passo nell’espansione rapida dell’azienda in Europa e nella strategia di offrire una mobilità elettrificata pensata per le abitudini quotidiane degli automobilisti del continente. La presentazione è stata accompagnata da sessioni di test drive che hanno permesso ai giornalisti di sperimentare direttamente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

auto byd lancia in europa la atto 2 dm i super hybrid

© Lidentita.it - Auto, BYD lancia in Europa la ATTO 2 DM-i Super Hybrid

News recenti che potrebbero piacerti

auto byd lancia europaBYD lancia la nuova campagna di comunicazione dedicata a ATTO 2 DM-i - i, il Super Hybrid che segna un ulteriore passo avanti nella strategia del brand verso una mobilità più evol ... Secondo msn.com

auto byd lancia europaAuto, BYD lancia in Europa la ATTO 2 DM-i Super Hybrid - i Super Hybrid a Barcellona, segnando un ulteriore passo nell’espansione rapida dell’azienda in Europa e nella strategia di offrire una mobilità elettrificata pens ... Lo riporta msn.com

auto byd lancia europaBYD Atto 2 DM-i: la plug-in che punta all’Europa - Quando una casa automobilistica decide di lanciare un nuovo modello, spesso si percepisce quell’aria di déjà- Riporta tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Byd Lancia Europa