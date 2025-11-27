Dall’articolo LaPresse – BYD ha presentato la nuova ATTO 2 DM-i Super Hybrid a Barcellona, segnando un ulteriore passo nell’espansione rapida dell’azienda in Europa e nella strategia di offrire una mobilità elettrificata pensata per le abitudini quotidiane degli automobilisti del continente. La presentazione è stata accompagnata da sessioni di test drive che hanno permesso ai giornalisti di sperimentare direttamente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Auto, BYD lancia in Europa la ATTO 2 DM-i Super Hybrid