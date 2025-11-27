Austria il momento in cui una valanga sorprende un gruppo di sciatori

Tgcom24.mediaset.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura sul ghiacciaio dello Stubaital, a sud di Innsbruck, dove una valanga ha travolto un gruppo di nove sciatori impegnati in un fuoripista. Fortunatamente sono tutti stati individuati e soccorsi e solo quattro sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

austria il momento in cui una valanga sorprende un gruppo di sciatori

© Tgcom24.mediaset.it - Austria, il momento in cui una valanga sorprende un gruppo di sciatori

