Momenti di paura sul ghiacciaio dello Stubaital, a sud di Innsbruck, dove una valanga ha travolto un gruppo di nove sciatori impegnati in un fuoripista. Fortunatamente sono tutti stati individuati e soccorsi e solo quattro sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Austria, il momento in cui una valanga sorprende un gruppo di sciatori