Austria il momento in cui una valanga sorprende un gruppo di sciatori
Momenti di paura sul ghiacciaio dello Stubaital, a sud di Innsbruck, dove una valanga ha travolto un gruppo di nove sciatori impegnati in un fuoripista. Fortunatamente sono tutti stati individuati e soccorsi e solo quattro sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
L’Assemblea generale dell’UIAGM (IFMGA) si è svolta a inizio novembre a Baden bei Wien, in Austria, ed è stata come sempre un importante momento di confronto e di definizione delle linee future. A cominciare dalle cariche elettive, che vedranno per la prim - facebook.com Vai su Facebook
Valanga sul ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo, proprio accanto allo skilift: diverse persone travolte - Una vasta operazione di ricerca e salvataggio sul ghiacciaio dello Stubai, in Austria, dopo che una valanga ha travolto un gruppo di sciatori fuoripista ... Secondo msn.com
Valanga in Tirolo, si temono tre sciatori dispersi - E' in corso una vasta operazione di soccorso per una valanga sul ghiacciaio dello Stubaital a sud di Innsbruck, in Austria. Si legge su msn.com