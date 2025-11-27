Australia squalo uccide una donna

0.56 Uno squalo ha ucciso una persona e ne ha gravemente ferita un'altra su una spiaggia nello Stato orientale australiano del Nuovo Galles del Sud. Lo hanno riferito i soccorritori e la polizia dello Stato. La coppia è stata attaccata dallo squalo nelle prime ore di giovedì mattina (la sera di mercoledì in Italia). Una delle due vittime, la donna, è morta sul posto. L'uomo ha invece riportato gravi ferite alle gambe ed è stato elitrasportato in ospedale in condizioni stabili. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

