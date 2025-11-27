Australia squalo toro di oltre 3m attacca due bagnanti 20enni a largo di Kylies Beach | morta donna uomo gravemente ferito

Donna uccisa e uomo ferito da un grande squalo toro a Kylies Beach: attacco raro ma non impossibile, spiagge chiuse e drumlines installate per monitorare l'area Dramma in Australia nella giornata di giovedì 27 novembre: due bagnanti di circa 20 anni sono stati attaccati al largo di Kylies Bea.

