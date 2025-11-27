Australia squalo toro attacca due giovani turisti a largo di Kylies Beach | morta la ragazza

Due bagnanti di circa 20 anni sono stati attaccati al largo di Kylies Beach da uno squalo toro lungo oltre 3 metri. La donna è morta sulla spiaggia, mentre l'uomo coinvolto è gravemente ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

DONNA UCCISA DA UNO SQUALO IN AUSTRALIA Attacco all’alba sulle coste del Nuovo Galles del Sud: un uomo ferito gravemente C’è un’ora del giorno, quella in cui il mare si risveglia e il mondo ancora tace, in cui tutto sembra sospeso. È proprio in quel s - facebook.com Vai su Facebook

Australia, squalo toro attacca due giovani turisti a largo di Kylies Beach: morta la ragazza - All’alba di giovedì, quando la luce iniziava appena a riflettersi sull’acqua calma di Kylies Beach, due giovani turisti europei hanno deciso di entrare in mare per una nuotata in uno dei tratti più ... Come scrive fanpage.it

