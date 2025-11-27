Aumentano le compravendite di immobili a Pescara vendute 796 case nel primo semestre 2025
Aumentano anche in Abruzzo e a Pescara le compravendite immobiliari.A confermarlo sono i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate analizzati dall'ufficio studi Gruppo Tecnocasa.In Italia, nel primo semestre 2025 crescono i volumi del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2024.Si sono registrate. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
