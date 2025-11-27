Aumenta l’uso quotidiano dell’Ai e cala lo scetticismo italiani chiedono regole e formazione
(Adnkronos) – Gli italiani utilizzano sempre di più l’intelligenza artificiale, la riconoscono con maggiore chiarezza nella propria quotidianità e desiderano un quadro regolatorio sempre più definito. È quanto emerge dalla nuova rilevazione Adnkronos sull’AI in Italia, condotta dal 6 ottobre al 16 novembre 2025 su circa 3.000 rispondenti. I risultati sono stati presentati oggi al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? “Quando il rumore aumenta, serve qualcuno che vede ancora la strada.” Manager, venditori, imprenditori: Dall’altra parte ci sono i risultati. Troppi restano bloccati a metà ponte, confusi dal rumore quotidiano. Non siete scarsi… vi manca solo direzio - facebook.com Vai su Facebook
Il #Pd tifa palude: non vuole toccare la #leggeelettorale Ma così il rischio ingovernabilità aumenta Vai su X