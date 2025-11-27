Audi ecco il nuovo motore mild hybrid diesel con due compressori Funziona anche con diesel sintetico

Dday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo motore V6 3.0 TDI Audi è uno dei mild-hybrid diesel più evoluti presenti sul mercato: architettura a 48 Volt e doppia sovralimentazione. Sarà inizialmente proposto per la A6 e la Q5. 🔗 Leggi su Dday.it

audi ecco il nuovo motore mild hybrid diesel con due compressori funziona anche con diesel sintetico

© Dday.it - Audi, ecco il nuovo motore mild hybrid diesel con due compressori. Funziona anche con diesel sintetico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

audi nuovo motore mildAudi, ecco il nuovo motore mild hybrid diesel con due compressori. Funziona anche con diesel sintetico - hybrid diesel più evoluti presenti sul mercato: architettura a 48 Volt e doppia sovralimentazione. Scrive dmove.it

audi nuovo motore mildNuovo motore Audi V6 TDI 299 CV: mild-hybrid plus a 48 Volt, potenza e tecnologia - hybrid e doppia sovralimentazione per prestazioni elevate e ridotte emissioni. Segnala msn.com

Nuovo V6 3.0 TDI Audi: più potenza, meno consumi e risposta immediata - Il marchio Audi introduce una nuova evoluzione del diesel con il V6 3. Scrive lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Audi Nuovo Motore Mild