critiche e contraddizioni nella rappresentazione di obi-wan kenobi in star wars: the clone wars. La serie Star Wars: The Clone Wars ha rappresentato un importante ampliamento del franchise, offrendo approfondimenti su personaggi e vicende che hanno arricchito la saga. Alcune scelte narrative e interpretazioni hanno sollevato discussioni, in particolare riguardo alla figura di Obi-Wan Kenobi. Una delle critiche principali riguarda il modo in cui il personaggio si comporta in determinate situazioni, creando contraddizioni con le caratteristiche tradizionali attribuitegli. l’episodio controverso: il processo di ahsoka tano. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Attore di obi-wan kenobi critica scena debole nelle clone wars