Atto di terrorismo psicologico Lovati contro le indiscrezioni della perizia | Il Dna sotto le unghie di Poggi compatibile con quello di Sempio? Falso

Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, interviene con durezza sulle recenti anticipazioni emerse riguardo al delitto di Garlasco. In un’intervista a Dentro la Notizia su Canale 5, condotta da Gianluigi Nuzzi, il legale ha messo in discussione la veridicità delle informazioni secondo cui la nuova perizia della genetista Denise Albani indicherebbe una compatibilità tra il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi e quello di Sempio, oltre che di un altro uomo identificato come Ignoto 2. « È falsa, è un atto di terrorismo psicologico contro Sempio », ha dichiarato Lovati, definendo l’anticipazione una fuga di notizie illegittima che, se confermata, renderebbe la perizia stessa « impugnabile o addirittura nulla », con possibili conseguenze sulla posizione sia del perito sia del giudice. 🔗 Leggi su Open.online
