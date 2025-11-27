Attentato vicino Casa Bianca chi è Rahmanullah Lakanwal | 29enne afghano negli Usa dal 2021 collaborò in esercito americano e con Cia a Kabul

Lakanwal aveva collaborato con l'esercito americano e con la Cia in Afghanistan, prima di essere esfiltrato negli Stati Uniti nel 2021, un mese dopo il ritiro delle forze Usa dal Paese. Le autorità sostengono che al momento non risultino collegamenti con reti organizzate: Lakanwal avrebbe agito da s.

