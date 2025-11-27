Attentato vicino Casa Bianca 2 agenti Guardia Nazionale feriti da spari di revolver fermato 29enne afghano Rahmanullah Lakanwal - VIDEO

27 nov 2025

Secondo le autorità locali, l’aggressore ha agito da solo e avrebbe atteso i militari per tender loro un agguato, aprendo per primo il fuoco con una revolver. I militari avrebbero risposto immediatamente ai colpi. L’uomo arrestato è Rahmanullah Lakanwal, 29 anni, afghano giunto negli Stati Uniti con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

attentato vicino casa bianca 2 agenti guardia nazionale feriti da spari di revolver fermato 29enne afghano rahmanullah lakanwal video

© Ilgiornaleditalia.it - Attentato vicino Casa Bianca, 2 agenti Guardia Nazionale feriti da spari di revolver, fermato 29enne afghano Rahmanullah Lakanwal - VIDEO

