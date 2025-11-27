Attentato Usa Trump | Straniero entrato con Biden peggiore leader del Paese ; sospese domande immigrazione afghani a tempo indeterminato - VIDEO
L'attentato compiuto dal 29enne afghano Lakanwal è diventato un caso politico: Trump, stigmatizzando l'operato della precedente amministrazione Biden, ha avvisato della futura revisione di tutti i profili di immigrati interni al Paese. Intanto le autorità federali hanno già iniziato la sospensione d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
