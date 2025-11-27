Attentato ponte Crimea 2022 Russia condanna 8 imputati a ergastolo | Operazione dei servizi segreti ucraini bomba nascosta in un camion
Ergastolo a otto imputati per l’attentato al ponte di Crimea: per Mosca fu un’operazione dei servizi ucraini, con ordigno caricato su un camion ignaro L'attentato al ponte di Crimea dell'8 ottobre 2022 ha finalmente dei mandanti e degli esecutori chiari. Il tribunale russo di Rostov sul Don h. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
