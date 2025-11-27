Attentato al ponte di Crimea 8 ergastoli in Russia | Organizzato dall’intelligence ucraina

Ergastolo per tutti gli 8 imputati che, secondo Mosca, hanno organizzato e messo in atto l’attentato al ponte di Crimea avvenuto l’8 ottobre 2022 e in cui hanno perso la vita cinque persone. A stabilirlo una corte di Rostov sul Don, che ha confermato le accuse di terrorismo e produzione e trasporto illegale di ordigni esplosivi, messi prima a punto in Ucraina e poi trasportati in Russia. Mesi dopo l’attentato, l’intelligence ucraina aveva ammesso di essere stata la mente e il braccio dietro all’attacco contro l’infrastruttura di Kerch. L’attentato al ponte e la dura reazione di Putin. L’attacco, avvenuto l’8 ottobre 2022 e inizialmente attribuito a un razzo, è stato portato a compimento dai servizi di Kiev utilizzando un camion-bomba. 🔗 Leggi su Open.online