Attacco al ponte di Crimea la Russia condanna all' ergastolo 8 persone
Un tribunale russo ha condannato all'ergastolo gli otto imputati ritenuti colpevoli di attacco terroristico nel 2022 al ponte di Crimea. Lo riporta l'agenzia Tass. "La corte ha dichiarato gli imputati colpevoli e li ha condannati all'ergastolo", ha annunciato il giudice. Il tribunale ha inoltre ordinato il pagamento di 7 miliardi di rubli (circa 77 milioni di euro) a titolo di risarcimento alle aziende e alle persone colpite dall'attacco. Gli otto condannati sono Artem Azatyan, Georgy Azatyan, Oleg Antipov, Aleksandr Bylin, Vladimir Zloba, Dmitry Tyazhelykh, Roman Solomko e Artur Terchanyan. L'8 ottobre 2022 sul ponte di Kerch, che unisce l'Ucraina alla Crimea, l'esplosione di un camion causò il crollo di due campate e un vasto incendio sulla linea ferroviaria che lo atraversa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
