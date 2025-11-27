Un tribunale russo ha condannato all'ergastolo gli otto imputati ritenuti colpevoli di attacco terroristico nel 2022 al ponte di Crimea. Lo riporta l'agenzia Tass. "La corte ha dichiarato gli imputati colpevoli e li ha condannati all'ergastolo", ha annunciato il giudice. Il tribunale ha inoltre ordinato il pagamento di 7 miliardi di rubli (circa 77 milioni di euro) a titolo di risarcimento alle aziende e alle persone colpite dall'attacco. Gli otto condannati sono Artem Azatyan, Georgy Azatyan, Oleg Antipov, Aleksandr Bylin, Vladimir Zloba, Dmitry Tyazhelykh, Roman Solomko e Artur Terchanyan. L'8 ottobre 2022 sul ponte di Kerch, che unisce l'Ucraina alla Crimea, l'esplosione di un camion causò il crollo di due campate e un vasto incendio sulla linea ferroviaria che lo atraversa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Attacco al ponte di Crimea, la Russia condanna all'ergastolo 8 persone