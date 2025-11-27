Sul “Foglio” di mercoledì 26 novembre Marco Leonardi, ex consigliere di alcuni illustri esponenti del Pd come Gentiloni e Gualtieri e capo del Dipe, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica durante il governo Draghi, ha scritto un articolo in cui addita alla lentezza del rinnovo dei contratti collettivi il crollo del potere d’acquisto dei lavoratori (-8% fra il 2019 e il 2025). Per Leonardi, se, da un lato, le parti datoriali hanno rinviato la firma dei Ccnl finché l’indice dei prezzi non è tornato al 2%, dall’altro i sindacati non hanno usato il loro potere contrattuale perché “tendenzialmente” questo “dipende da quanta disoccupazione c’è”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Attaccare il sindacato non risolverà i problemi dei lavoratori